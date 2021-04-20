Первая страна Евросоюза запускает COVID-паспорта для путешествий

Паспорт вакцинации первой введет Франция / freepik.com

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.

Как пишет Politico, программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

"Прошлым летом это было полное смятение, потому что у нас были разные классификации, зоны риска, которые не были одинаковыми в различных странах. Этим летом, я надеюсь, мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и этой цифровой сертификации", - сказал Бон.

Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген.

Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов.

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"Приложение протестируют на этой неделе на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике, а затем на рейсах во французские заморские департаменты", - заявил министр по цифровым технологиям Франции.

Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Как отметил Шмыгаль, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровела от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - добавил он.

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