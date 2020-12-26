Первая страна в ЕС начала массовую вакцинацию от COVID-19

Венгрия первой в ЕС начала вакцинацию от COVID-19 / Reuters

Венгрия первой в Евросоюзе 26 декабря начала массовую вакцинацию от коронавируса, опередив на один день все остальные страны ЕС.

Как сообщает Reuters, 27 декабря вакцинация начинается во Франции, Германии, Италии, Австрии, Португалии и Испании.

Венгрии использует вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Ее уже ввели передовым работникам больниц столицы Будапешта после получения первой партии доз, достаточных для вакцинации 4875 человек.

Отмечается, что первой, кому сделали прививку, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

Читайте такжеВ США утвердили вторую вакцину против COVID-19Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. В ЕС проживает почти 450 миллионов человек, многие из них получат прививки.

Венгрия сообщила об около 315 000 случая заболевания COVID -19, более восьми тысяч завершились смертельным исходом. Свыше шести тысяч человек все еще находятся в больницах с COVID-19.

Вакцина от коронавируса