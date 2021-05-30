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Первая жертва желтой плесени: грибок убил COVID-пациента в Индии

30 мая 2021, 15:26
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Пациент Кунвар Сингх скончался в больнице города Газиабад в результате токсемии.

Желтый грибок убил пациента в Индии
Жертвы коронавируса в Индии / Reuters

Стало известно о смерти в Индии пациента, который ранее заразился коронавирусом и у которого выявили цветные грибковые заболевания.

В больнице города Газиабад в пригороде Нью-Дели умер 59-летний Кунвар Сингх, лечившийся от "черного", "белого", а также "желтого грибка", сообщает информационное агентство PTI.

Пациент скончался в результате токсемии, рассказали медики. "Желтый грибок", кроме "белого" и "черного", был обнаружен у него при эндоскопии 24 мая.

В то же время медики госпиталя Harsh Hospital рассказали, что в этой больнице уже зафиксирован и второй случай заболевания "желтым грибком", это 59-летний мужчина из города Мураднагара.

"Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен у мозга. Половина его челюсти удалена", - говорят врачи. Уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем был у Кумара Сингха. В настоящее время Кумар принимает противогрибковые препараты.

Добавим, что в Индии уже выявили более 11,7 тысяч случаев заболевания мукормикозом ("черный грибок"). Также отмечаются случаи заболевания "белым грибком" и "желтым грибком".

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Главные разновидности грибковых осложнений

В начале мая в Индии появились первые случаи заражения грибком.

Черная плесень:

  • Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, распространяется в глазницы. На пораженных участках возникает характерный черный струп. Может содержаться в гниющих растениях, фруктах и овощах, навозе и почве.

Белая плесень:

  • Этот грибок активно воздействует на легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Он влияет на организм в целом. Расцветает в сырых полуподвальных помещениях. При этом ее споры очень летучи и быстро распространяются.

Желтая плесень:

  • До сих пор была заболеванием, характерным только для рептилий. Желтая плесень считается наиболее опасной из перечисленных – грибок вырабатывает ядовитое вещество афлатоксин, которое вызывает некроз тканей и одновременное нарушение функций нескольких органов. наиболее часто поражает такие пищевые продукты, как рыба, рис, молоко, земляные орехи.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

коронавирус грибок новости Индии
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