Первая жертва желтой плесени: грибок убил COVID-пациента в Индии

Жертвы коронавируса в Индии / Reuters

Стало известно о смерти в Индии пациента, который ранее заразился коронавирусом и у которого выявили цветные грибковые заболевания.

В больнице города Газиабад в пригороде Нью-Дели умер 59-летний Кунвар Сингх, лечившийся от "черного", "белого", а также "желтого грибка", сообщает информационное агентство PTI.

Пациент скончался в результате токсемии, рассказали медики. "Желтый грибок", кроме "белого" и "черного", был обнаружен у него при эндоскопии 24 мая.

В то же время медики госпиталя Harsh Hospital рассказали, что в этой больнице уже зафиксирован и второй случай заболевания "желтым грибком", это 59-летний мужчина из города Мураднагара.

"Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен у мозга. Половина его челюсти удалена", - говорят врачи. Уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем был у Кумара Сингха. В настоящее время Кумар принимает противогрибковые препараты.

Добавим, что в Индии уже выявили более 11,7 тысяч случаев заболевания мукормикозом ("черный грибок"). Также отмечаются случаи заболевания "белым грибком" и "желтым грибком".

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Главные разновидности грибковых осложнений

В начале мая в Индии появились первые случаи заражения грибком.

Черная плесень:

Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, распространяется в глазницы. На пораженных участках возникает характерный черный струп. Может содержаться в гниющих растениях, фруктах и овощах, навозе и почве.

Белая плесень:

Этот грибок активно воздействует на легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Он влияет на организм в целом. Расцветает в сырых полуподвальных помещениях. При этом ее споры очень летучи и быстро распространяются.

Желтая плесень:

До сих пор была заболеванием, характерным только для рептилий. Желтая плесень считается наиболее опасной из перечисленных – грибок вырабатывает ядовитое вещество афлатоксин, которое вызывает некроз тканей и одновременное нарушение функций нескольких органов. наиболее часто поражает такие пищевые продукты, как рыба, рис, молоко, земляные орехи.