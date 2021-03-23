Песков заявил, что Путин привился от коронавируса

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент после укола чувствует себя хорошо.
Во вторник, 23 марта, глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо.
Песков рассказал, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, сообщает РИА Новости.
Чем вакцинировался Путин, неизвестно. Он согласился вакцинироваться от COVID-19 накануне. "Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку, - ред.) завтра", - сказал Путин в понедельник.
В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, "все вакцины хорошие и надежные". Он уточнил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро