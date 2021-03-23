Песков заявил, что Путин привился от коронавируса / Reuters

Во вторник, 23 марта, глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо.

Песков рассказал, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, сообщает РИА Новости.

Чем вакцинировался Путин, неизвестно. Он согласился вакцинироваться от COVID-19 накануне. "Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку, - ред.) завтра", - сказал Путин в понедельник.

В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, "все вакцины хорошие и надежные". Он уточнил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

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