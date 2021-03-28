Вакцину Pfizer начали тестировать на детях до 12 лет/ Reuters

Компания Pfizer начала тестировать вакцину от коронавируса на детях в возрасте до 12 лет. Первыми участниками испытания стали девочки-близнецы в возрасте 9 лет.

Как пишет New York Times, детей привили в Университете Дьюка в Северной Каролине.

"Результаты испытания ожидаются во второй половине года, и компания надеется вакцинировать детей младшего возраста в начале следующего года", - рассказал пресс-секретарь фармкомпании Шэрон Кастильо.

Согласно последним данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95%.

Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило новый вариант хранения вакцины против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, упрощая таким образом распространение и хранение препарата.

Как сообщается на сайте компании, вакцину Pfizer можно хранить в течение двух недель в стандартном фармацевтическом холодильнике при температуре от -25 ° C до -15 ° C.

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Справка. Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу. 31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

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