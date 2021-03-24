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Pfizer приступила к испытаниям новых лекарств от коронавируса

24 марта 2021, 10:54
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Pfizer работает над таблетками от коронавируса и препаратом, который нужно вводить внутривенно. Первое – для профилактики, второе – для борьбы с осложнениями.

Pfizer испытывает новые лекарства
Не только вакцина от коронавируса: Pfizer испытывает новые лекарства / Reuters

Компания Pfizer приступила к испытаниям пероральной противовирусной терапии. То есть компания готовится запустить лекарство, которое нужно будет глотать через рот (это и означает "перорально").

Как объяснил сотрудник компании Микаэль Долстен, такую терапию планируется назначать при первых признаках коронавирусной инфекции.

"Борьба с пандемией COVID-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и лечения тех, кто заразился вирусом. Учитывая способ мутации SARS-CoV-2 и продолжающееся глобальное влияние COVID-19, представляется вероятным, что будет важно иметь доступ к терапевтическим средствам, как сейчас, так и после пандемии", – приводятся слова Долстена на сайте компании.

Также среди разработок Pfizer – препарат, который необходимо вводить пациентам внутривенно. Данное лекарство призвано бороться с осложнениями от COVID-19.

Коронавирус в Украине: новости

  • По состоянию на утро 24 марта, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 14 174 жителей страны. При этом госпитализированы 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7 386 человек.
  • Коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки. За последние 24 часа в столице Украины умерли 49 пациентов с COVID-19, за все время пандемии зафиксированы более трех тысяч летальных случаев.
  • В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей ВСУ после прививки Covishield. Противопоказаний к введению вакцины у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

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