Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах

Главный санврач прокомментировал порядок вакцинации / Reuters

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию вокруг вакцинирования украинцев от коронавируса.

Как подчеркнул он в нтервью радио НВ, у украинцев нет права выбора препарата от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.

В то же время главный санврач призвал украинцев не отказываться от вакцинации, надеясь, что скоро в страну поступит партия препарата Pfizer.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика", – заявил он.

Замглавы Минздрава говорит, что после поставки вакцины специалисты определят, как использовать препарат максимально эффективно.

Он также напомнил, что вакцина Pfizer имеет свою специфику - ее нужно хранить при -70 градусов по Цельсию, а перевозить - в специальных морозильных камерах.

"После того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней", – добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.