По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев

В Украине нашли пять штаммов коронавируса.
В Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом, как сообщают в Центре общественного здоровья, "британский" вариант коронавируса не обнаружен.
Все пять штаммов COVID-19 нашли по результатам анализов пациентов из Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Киева.
Образцы были направлены из Украины в референс-лабораторию Public Health England Colindale в Лондоне.
Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая и имеет несколько разновидностей. В Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.
- В1 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.
- В1.1 — вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
- В1.1.1 — циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.
- В1.5 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.
- В2 — вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.
Ожидается, что с января 2021 года референс-лаборатория Центра общественного здоровья ежемесячно будет направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.