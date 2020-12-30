По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев

В Украине обнаружили пять штаммов COVID-19 / pixabay

В Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом, как сообщают в Центре общественного здоровья​, "британский" вариант коронавируса не обнаружен.​

Все пять штаммов COVID-19 нашли по результатам анализов пациентов из Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Киева.

Образцы были направлены из Украины в референс-лабораторию Public Health England Colindale в Лондоне.

Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая и имеет несколько разновидностей. В Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

В1 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

В1.1 — вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 — циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 — вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Ожидается, что с января 2021 года референс-лаборатория Центра общественного здоровья ежемесячно будет направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.

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