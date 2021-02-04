Победа над коронавирусом в Украине: Шмыгаль дал прогноз

Денис Шмыгаль дал радужный прогноз насчет преодоления COVID-19 в Украине / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что Украина может победить коронавирус COVID-19 уже в текущем году.

Важным месяцем будет апрель, рассказал глава Кабмина во время встречи Европейской бизнес-ассоциации Глобальный обзор экономики Украины, которая транслировалась в YouTube.

Шмыгаль отметил, что апрель покажет, как украинское государство будет двигаться дальше.

"Ожидаем победы (над коронавирусом – Ред.) в этом году, но апрель месяц – это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", – сказал глава правительства.

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