Победа над коронавирусом в Украине: Шмыгаль дал прогноз

Один весенний месяц будет очень важным для нашей страны, полагает глава правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что Украина может победить коронавирус COVID-19 уже в текущем году.
Важным месяцем будет апрель, рассказал глава Кабмина во время встречи Европейской бизнес-ассоциации Глобальный обзор экономики Украины, которая транслировалась в YouTube.
Шмыгаль отметил, что апрель покажет, как украинское государство будет двигаться дальше.
"Ожидаем победы (над коронавирусом – Ред.) в этом году, но апрель месяц – это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", – сказал глава правительства.
Коронавирус в Украине – что нужно знать
- В марте 2020 года началась пандемия COVID-19. В нашей стране первый случай коронавируса зарегистрировали 3 марта. С 11 числа начал действовать карантин для борьбы с распространением вируса.
- По состоянию на 4 февраля 2021 коронавирус в нашей стране диагностирован у 1 232 246 человек, выздоровели 1 055 406 пациентов, а скончались – 23 229.
Автор: Екатерина Присяжнюк