Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности

По словам медика, в Италии ни власти, ни общественность не восприняли всерьез угрозу коронавируса.
Немецкий вирусолог Александр Кекуле заявил, что распространение коронавируса по Европе и всему миру началось не с Китая, а с Италии, где изначально не восприняли опасность новой инфекции всерьез.
По его словам, коронавирус смог мутировать и стать более заразным.
"Сейчас человечество имеет дело с итальянским штаммом вируса SARS-CoV-2, который возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру и доминирует над уханьской разновидностью вируса", - сказал вирусолог передает телеканал ZDF.
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Также немецкий вирусолог отмечает, что изначально в Италии ни власти, ни общественность не восприняли всерьез угрозу коронавируса, поэтому SARS-CoV-2 распространился по всей Италии, мутировал и адаптировался к организму человека.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Ученым удалось обнаружить больше 12 тысяч мутаций коронавируса COVID-19, но ни одна из мутаций, не позволяет вирусу распространяться быстрее.
- Сразу две страны – США и Германия – объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. По данным американской фармацевтической компании Pfizer и немецкого биотехнологического предприятия BioNTech, их лекарство от коронавируса СOVID-19 предотвращает заражение в 90% случаев.