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Почему COVID-19 заражает не всех: врач объяснил причину

26 ноября 2020, 11:02

Некоторые люди неуязвимы перед болезнью.

коронавирус
Коронавирус заражает не всех / Фото Reuters

Существует категория людей, которые не болеют коронавирусом, даже после тесного общения с инфицированным человеком. Чаще всего это люди, которые много путешествовали или часто болели простудными заболеваниями.

Об этом рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Оbozrevatel.

Согласно одной из теорий, у людей, перенесших простудные заболевания, появляются Т-клетки, которые могут способствовать защите, в том числе и от коронавируса.

"Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории. Если мы посмотрим на людей, которые много путешествовали, то таких будет меньше среди заболевших коронавирусом", - рассказал врач.

Это связано с тем, что в разных странах они столкнулись со множеством вирусов и бактерий. У человека, который часто болеет простудными заболеваниями, меньше риск заразиться коронавирусом.

"А знаете, почему, когда дети болеют, ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извините, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет. Бывают мамы, которые окутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! В них накапливается иммунитет", — отметил Бриль.

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Коронавирус в Украине - последне новости:

  • Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки. За последние 24 часа поставили 15331 новый диагноз COVID-19. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
  • По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 677189 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
  • Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей. При этом общее число зараженных COVID-19 превысило отметку в 60 млн человек.

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