Почему COVID-19 заражает не всех: врач объяснил причину

Некоторые люди неуязвимы перед болезнью.
Существует категория людей, которые не болеют коронавирусом, даже после тесного общения с инфицированным человеком. Чаще всего это люди, которые много путешествовали или часто болели простудными заболеваниями.
Об этом рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Оbozrevatel.
Согласно одной из теорий, у людей, перенесших простудные заболевания, появляются Т-клетки, которые могут способствовать защите, в том числе и от коронавируса.
"Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории. Если мы посмотрим на людей, которые много путешествовали, то таких будет меньше среди заболевших коронавирусом", - рассказал врач.
Это связано с тем, что в разных странах они столкнулись со множеством вирусов и бактерий. У человека, который часто болеет простудными заболеваниями, меньше риск заразиться коронавирусом.
"А знаете, почему, когда дети болеют, ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извините, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет. Бывают мамы, которые окутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! В них накапливается иммунитет", — отметил Бриль.
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