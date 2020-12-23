Почему мутирует коронавирус: биолог сделала неожиданное заявление

Новый штамм коронавируса возник в результате эволюции внутри одного хозяина.
Лечение пациентов с COVID-19 с помощью переливания плазмы крови, а также применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, приводит к ускоренной мутации коронавируса.
Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.
По словам биолога, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, возник в результате эволюции внутри одного хозяина. По мнению Барановой, это означает, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.
По словам Барановой, антивирусная терапия позволяет коронавирусу дольше сохраняться в организме человека.
"Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", — рассказала биолог.
Кроме того, по ее словам, переливание плазмы крови позволяет коронавирусу эволюционировать быстрее.
"В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса", — отметила ученая.
Как объяснила Баранова, когда мы лечим вирус, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что мутация коронавируса была прогнозируемой, а страх людей перед новой болезнью "подогревают" ученые.
- Исполняющий обязанности гендиректора ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине.