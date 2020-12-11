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Почему не стоит носить маску на улице в мороз: врачи дали ответ

11 декабря 2020, 12:24
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Если маска намокла, она теряет свои защитные свойства.

карантин
Эксперты не советуют носить маски в морозную погоду / УНИАН

Защитную маску против коронавируса не стоит носить на улице в морозную погоду и тем более использовать ее как согревающий элемент одежды.

Об этом рассказала российский врач-инфекционист Елена Белова, передает РИА Новости.

По словам Беловой, на маске изнутри образуется влага, когда человек в ней дышит и разговаривает. Если маска намокла, то ее нужно снимать — она теряет свои защитные свойства.

Надевать на нос и рот маску нужно в местах, где много людей. На улице она тоже поможет — к примеру, на заполненной автобусной остановке.

При минусовых температурах, если человек "накашлял, начихал" в маску, на ней образуются капли.

"Они (маски, - ред.) начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?", — сказала врач.

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Напомним:

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