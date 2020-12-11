Почему не стоит носить маску на улице в мороз: врачи дали ответ

Если маска намокла, она теряет свои защитные свойства.
Защитную маску против коронавируса не стоит носить на улице в морозную погоду и тем более использовать ее как согревающий элемент одежды.
Об этом рассказала российский врач-инфекционист Елена Белова, передает РИА Новости.
По словам Беловой, на маске изнутри образуется влага, когда человек в ней дышит и разговаривает. Если маска намокла, то ее нужно снимать — она теряет свои защитные свойства.
Надевать на нос и рот маску нужно в местах, где много людей. На улице она тоже поможет — к примеру, на заполненной автобусной остановке.
При минусовых температурах, если человек "накашлял, начихал" в маску, на ней образуются капли.
"Они (маски, - ред.) начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?", — сказала врач.
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