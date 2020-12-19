Почему появляются синяки на телах больных COVID-19: врач назвала причину

У пожилых пациентов синяки могут возникать даже просто от того, что их взяли за руку.
На телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки.
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили в эфире программы "Жить здорово!", почему так происходит. Выпуск опубликован в YouTube.
Малышева рассказала, что больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь и предотвращают образование микротромбов.
"При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила врач.
По ее словам, у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать даже просто от того, что их взяли за руку.
В свою очередь, Дупляков пояснил, что у каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, встречаются так называемые "досаждающие кровотечения". Речь идет не только о синяках, но и о появлении крови в моче или мокроте.
Врач добавил, что появление этих синяков никак не влияет на жизнь человека. По его словам, со временем они пройдут. Что касается кровотечений, то они встречаются менее чем у одного процента пациентов. В этом случае применение антикоагулянтов необходимо прекратить.
Читайте такжеУченые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19
Коронавирус - лечение:
- Инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик раскрыл залог успеха при лечении коронавируса.
- Вирусолог рассказал, помогает ли зубная паста при лечении COVID-19.
- Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями клинической больницы №2 Мария Мясникова рассказала, как лечить COVID-19 дома.