Почему появляются синяки на телах больных COVID-19: врач назвала причину

Больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты / Reuters

На телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили в эфире программы "Жить здорово!", почему так происходит. Выпуск опубликован в YouTube.

Малышева рассказала, что больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь и предотвращают образование микротромбов.

"При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила врач.

По ее словам, у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать даже просто от того, что их взяли за руку.

В свою очередь, Дупляков пояснил, что у каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, встречаются так называемые "досаждающие кровотечения". Речь идет не только о синяках, но и о появлении крови в моче или мокроте.

Врач добавил, что появление этих синяков никак не влияет на жизнь человека. По его словам, со временем они пройдут. Что касается кровотечений, то они встречаются менее чем у одного процента пациентов. В этом случае применение антикоагулянтов необходимо прекратить.

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