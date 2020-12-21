Почему резко снизилось число новых диагнозов COVID-19 в Украине: врачи назвали причины

Украинцы стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус / Фото Reuters

В Украине уже третью неделю подряд уменьшается число подтвержденных диагнозов "коронавирус". В чем причина данной тенденции, объяснили в Минздраве, а также прокомментировали украинские врачи.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, что украинцы стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.

"Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Теперь делать ПЦР-тест будут всем, кто имеет признаки респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни или нет, для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID- 19", — рассказал министр.

Степанов также добавил, что в Минздраве добавили тестирование методом экспресс-диагностики - тестировать будут людей с признаками коронавирусной болезни или ОРВИ.

В свою очередь, врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева считает, что причиной резкого снижения официальных больных COVID-19 стало уменьшение проведения ПЦР-тестов и более узкий клинический отбор пациентов.

"Длительное ожидание результата теста в государственных лабораториях по направлению врача не удовлетворяет многих людей с подозрением на коронавирус, поэтому они обращаются в частные лаборатории. А такие лаборатории часто не отчитываются в полном объеме", — рассказала Аникеева ТСН.

Врач Павел Сильковский также констатировал уменьшение количества тестов на коронавирус в Украине. По его словам, очереди на тесты сейчас нет, и результаты тестирования выдают очень быстро.

"Но это снижение происходит из-за того, что упало количество обращений, а не из-за проблемы с лабораторными мощностями. Почти никто сейчас не тестируется повторно, в конце болезни. Да и первичных обращений тоже становится меньше. И это тоже говорит о том, что тенденция к спаду заболеваемости таки наметилась", — отметил Сильковский.

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