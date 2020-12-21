УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Почему резко снизилось число новых диагнозов COVID-19 в Украине: врачи назвали причины

21 декабря 2020, 09:57
Прослушать новость
Остановить

В Украине наметилась тенденция к спаду заболеваемости коронавирусом.

коронавирус
Украинцы стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус / Фото Reuters

В Украине уже третью неделю подряд уменьшается число подтвержденных диагнозов "коронавирус". В чем причина данной тенденции, объяснили в Минздраве, а также прокомментировали украинские врачи.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, что украинцы стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.

"Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Теперь делать ПЦР-тест будут всем, кто имеет признаки респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни или нет, для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID- 19", — рассказал министр.

Степанов также добавил, что в Минздраве добавили тестирование методом экспресс-диагностики - тестировать будут людей с признаками коронавирусной болезни или ОРВИ.

В свою очередь, врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева считает, что причиной резкого снижения официальных больных COVID-19 стало уменьшение проведения ПЦР-тестов и более узкий клинический отбор пациентов.

"Длительное ожидание результата теста в государственных лабораториях по направлению врача не удовлетворяет многих людей с подозрением на коронавирус, поэтому они обращаются в частные лаборатории. А такие лаборатории часто не отчитываются в полном объеме", — рассказала Аникеева ТСН.

Врач Павел Сильковский также констатировал уменьшение количества тестов на коронавирус в Украине. По его словам, очереди на тесты сейчас нет, и результаты тестирования выдают очень быстро.

"Но это снижение происходит из-за того, что упало количество обращений, а не из-за проблемы с лабораторными мощностями. Почти никто сейчас не тестируется повторно, в конце болезни. Да и первичных обращений тоже становится меньше. И это тоже говорит о том, что тенденция к спаду заболеваемости таки наметилась", — отметил Сильковский.

Читайте такжеМутация коронавируса: биолог объяснила причину и рассказала о плюсах

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев.
  • По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, коронавирус в Украине за сутки диагностировали у 8325 тысяч человек.
  • В Украине изменились правила тестирования на коронавирус. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, а не только тем, у кого симптомы COVID-19 и пневмонии, как было до этого.
  • Врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.

Сейчас вы просматриваете новость «Почему резко снизилось число новых диагнозов COVID-19 в Украине: врачи назвали причины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансыСбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компанииВакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавирусаЕвропа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19 Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемииКоронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии
Следующий материал

Последние новости

10:43
Следующий год для Украины не станет легче уходящего
10:41
"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19 Видео
10:41
Умер Александр Курляндский - создатель мультика "Ну погоди!"
10:24
Борт с телом Кернеса сегодня прибудет в Харьков
10:22
Проверили на коронавирус: появились подробности состояния Григория Чапкиса
Реклама
10:20
Коронавирус в Украине "сдулся": в Минздраве заявили о позитивной динамике Видео
10:06
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
09:59
После финала Холостячки засветили участника из шоу Холостяк
09:57
Почему резко снизилось число новых диагнозов COVID-19 в Украине: врачи назвали причины Видео
09:54
Новый штамм коронавируса: что известно о мутации COVID-19 Видео
09:31
Сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19: вирусолог оценил шансы Видео
09:20
Витамины для женщин: что необходимо в 20, 30, 40 лет и в старшем возрасте Видео
08:59
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
08:51
Сенцов назвал свое освобождение подарком Путина Зеленскому Видео
08:50
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
08:40
Байден после инаугурации пошлет России "пламенный привет" в виде санкций Видео
08:20
Запад сказал путинскому окружению: "Давите бункерного изгоя" мнение
08:13
Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов Видео
08:06
Шафран: в чем польза самой дорогой специи в мире Видео
07:56
Мир оградился от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта Видео
Реклама
07:29
Мутация коронавируса: биолог объяснила причину и рассказала о плюсах Видео
06:53
Украина становится не токсичной - она уходит в забытье мнение
06:51
Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности" Видео
06:23
Курс на серебро: модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
06:06
В ВОЗ назвали вероятную причину появления новой мутации коронавируса Видео
06:03
Гороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров
05:30
Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров Видео
05:02
​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине Видео
04:30
Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Видео
04:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
03:31
Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки Фото Видео
02:42
Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19 Видео
01:30
"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем Видео
01:08
Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19
01:04
Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Видео
00:57
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
00:37
Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС Видео
00:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
00:20
Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы Видео
20 декабря, воскресенье
23:59
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
Реклама
23:57
​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​ Видео
23:22
Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов Видео
23:07
Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд
22:54
Известный журналист займет высокий пост в Минобороны
22:25
Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах Видео
22:01
Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество
21:49
Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы
21:43
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Видео
20:57
В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Видео
20:53
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять