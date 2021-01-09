Почему в магазине нельзя купить носки и батарейки: Степанов пояснил логику запрета

С 8 по 24 января в магазинах запрещена торговля непродовольственными товарами / Фото соцсети

С 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил логику данного запрета на брифинге в субботу, 9 января.

По его словам, в гипермаркеты приходят покупатели с разными потребностями: кому-то нужны просто продукты, кому-то – бытовая техника или предметы одежды. Степанов считает, что последние могут заказать нужные товары через интернет. Таким образом, они "не будут контактировать с другими, подвергая опасности заразиться COVID-19".

"То есть из 100 человек, которые могли бы быть на территории супермаркета и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", ​​- убежден министр здравоохранения.

Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:

продуктами питания;

лекарствами;

ветеринарными препаратами;

товарами личной гигиены;

бытовой химией;

средствами связи.

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