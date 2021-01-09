Почему в магазине нельзя купить носки и батарейки: Степанов пояснил логику запрета

Непродовольственные товары можно заказать через интернет и избежать контактов с другими посетителями магазина.
С 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил логику данного запрета на брифинге в субботу, 9 января.
По его словам, в гипермаркеты приходят покупатели с разными потребностями: кому-то нужны просто продукты, кому-то – бытовая техника или предметы одежды. Степанов считает, что последние могут заказать нужные товары через интернет. Таким образом, они "не будут контактировать с другими, подвергая опасности заразиться COVID-19".
"То есть из 100 человек, которые могли бы быть на территории супермаркета и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", - убежден министр здравоохранения.
Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:
- продуктами питания;
- лекарствами;
- ветеринарными препаратами;
- товарами личной гигиены;
- бытовой химией;
- средствами связи.
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Январский карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 24 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.
- Для того, чтобы остановить коронавирус, власти запретили продажу ряда товаров в супермаркетах. В частности, там не убрали товары с полок, а просто заклеили их лентами, ссылаясь на постановление Кабинета министров.
- Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.