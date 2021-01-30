Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог

Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу / Фото Reuters

Несмотря на то, что многие говорят, что не болели коронавирусом и не испытывали никаких похожих симптомов, у 43% населения Украины есть антитела, заявила заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

"Люди подверглись риску инфицирования. Профессиональному – медики. Вы знаете, сколько у нас, к сожалению, заболели и погибли медиков. Это социальная сфера обслуживания, организованные коллективы. У нас начался подъем (заболеваемости – Ред.) после того, как дети пошли в школу, в высшие учебные заведения, поселились вместе в общежития и потом понесли болезнь домой", – отметила Виноград в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Врач подчеркнула, что так как вирус циркулирует уже почти год, многие с ним сталкивались и имеют иммунный ответ организма. Антитела есть почти у каждого второго. Виноград уточнила, что об этом говорят данные эпидемиологических исследований, которые проводились в Киеве и других регионах.

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