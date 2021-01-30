Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог

Так как вирус циркулирует уже почти год, многие с ним сталкивались и имеют иммунный ответ организма.
Несмотря на то, что многие говорят, что не болели коронавирусом и не испытывали никаких похожих симптомов, у 43% населения Украины есть антитела, заявила заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.
"Люди подверглись риску инфицирования. Профессиональному – медики. Вы знаете, сколько у нас, к сожалению, заболели и погибли медиков. Это социальная сфера обслуживания, организованные коллективы. У нас начался подъем (заболеваемости – Ред.) после того, как дети пошли в школу, в высшие учебные заведения, поселились вместе в общежития и потом понесли болезнь домой", – отметила Виноград в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Врач подчеркнула, что так как вирус циркулирует уже почти год, многие с ним сталкивались и имеют иммунный ответ организма. Антитела есть почти у каждого второго. Виноград уточнила, что об этом говорят данные эпидемиологических исследований, которые проводились в Киеве и других регионах.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
- 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом он сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.