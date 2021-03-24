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Под Одессой солдат ВСУ умерла после прививки Covishield

24 марта 2021, 06:40

Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба. Вакцинировалась женщина в понедельник, 22 марта.

Вакцина AstraZeneca
Солдат ВСУ умерла после прививки Covishield / Reuters

Во вторник, 23 марта, после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба. Вакцинировалась служащая ВСУ в воскресенье, 21 марта.

В Одесской ОГА подтвердили, что 23 марта в пгт Черноморское Лиманского района около 17:20 женщина-военнослужащая потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи, которую вызвали прохожие. Медики прибыли сразу после вызова, но им оставалось только констатировать смерть.

В администрации добавили, что Национальная полиция и ВСУ проводят расследование. 24 марта будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти сообщают сообщить в кратчайшие сроки.

"Женщина действительно была вакцинирована 21 марта 2021 вместе с личным составом одной из воинских частей. В тот же день та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19 вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания", – сообщили в ОГА.

Смерть прокомментировали и в командовании Медицинских сил ВСУ. Правда, детали происшествия в его изложении несколько отличаются от тех, что привела Одесская ОГА.

Там отметили, что в Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцы вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили медицинской службе воинской части.

"Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха. Военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", – гооворится на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

Военные медики добавили, что прививку делала мобильная бригада по иммунизации Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и уже приобрела опыт.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

"Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно", – добавили в командовании Медсил.

По данным издания Страна, умершую звали Инна Юрьевна Нарожная. Она служила в военной части А3880. Это ракетно-зенитный полк в Черноморском (Чабанке) Лиманского района.

Инна Нарожная
Инна Нарожная / Фото Facebook

Вакцина AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
  • При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
  • Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.
  • Кроме того компания AstraZeneca заявила об отсутствии высокого риска тромбоза в результате применения их вакцины против коронавируса.
  • Позже США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях. В Американском независимом совете по мониторингу данных и безопасности заявили, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности", в том числе включить "устаревшую информацию" о клинических исследованиях.

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