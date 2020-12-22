Под угрозой – дети: ученые рассказали об опасности британского вируса-"мутанта"

Среди мутаций в новом штамме есть изменения в способе его проникновения в человеческие клетки.
Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии и который уже добрался до Украины, может быть опасным для детей.
Об этом заявили ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG), передает Reuters.
Есть предположение, что вирус-мутант более склонен к заражению детей.
"Мы не установили какой-либо причинно-следственной связи по этому поводу, но мы можем увидеть это в данных. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет себя вести в будущем", – рассказал профессор Нил Фергюсон.
Профессор и специалист по вирусологии Венди Барклай, в свою очередь, заявила, что среди мутаций в новом штамме есть изменения в способе его проникновения в человеческие клетки. Это может означать, что "дети, возможно, так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые".
"Таким образом, учитывая характер их смешения, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей", – сказала Барклай.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- В ВОЗ сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Опубликован полный список. Украина также изучает вопрос закрытия авиасообщения с Британией.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
- Известный врач Борис Бриль рассказал об опасности новой мутации коронавируса COVID-19.