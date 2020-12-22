Под угрозой – дети: ученые рассказали об опасности британского вируса-"мутанта"

Новый штам коронавируса может быть опасен для детей / Фото pixabay.com

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии и который уже добрался до Украины, может быть опасным для детей.

Об этом заявили ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG), передает Reuters.

Есть предположение, что вирус-мутант более склонен к заражению детей.

"Мы не установили какой-либо причинно-следственной связи по этому поводу, но мы можем увидеть это в данных. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет себя вести в будущем", – рассказал профессор Нил Фергюсон.

Профессор и специалист по вирусологии Венди Барклай, в свою очередь, заявила, что среди мутаций в новом штамме есть изменения в способе его проникновения в человеческие клетки. Это может означать, что "дети, возможно, так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые".

"Таким образом, учитывая характер их смешения, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей", – сказала Барклай.

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Новый штамм коронавируса - что известно: