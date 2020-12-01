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Поддержка бизнеса во время карантина:​ появилось важное разъяснение

1 декабря 2020, 21:48

Эксперт рассказала, кто из украинцев может получить помощь во время локдауна.

Как получить помощь во время карантина / УНИАН

Эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко рассказала, кто сможет расчитывать на помощь от государства во время карантина. По ее словам, компенсацию смогут получить наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.

"Наемный работник должен понимать, по какому договору он работает, официально или нет. В прошлом месяце Кабмин определил признаки трудовых отношений, и если человек работает даже по гражданско-правовому договору, то есть получает не зарплату, а определенное вознаграждение, он также имеет право претендовать на компенсацию, связанную с коронавирусом", - сказала Кожушко, передает телеканал Украина 24.

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По ее словам, важно учитывать, какой у вас вид трудового договора – бессрочный или срочный.

"Если срочный – когда заканчивается? Надо понимать, что сейчас регулируется КЗоТ (если два раза заключался срочный договор – он перетекает в бессрочный); понимать, что такое контракт, что такое стабильность трудовых отношений", - отметила Кожушко.

Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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