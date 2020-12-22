Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19

Польша может поделиться вакциной с Украиной / Reuters

Польша может передать Украине вакцину от коронавируса при наличии излишков, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в Польше Михал Дворчик.

"Мы заявили, что если у нас будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", — сказал Дворчик, передает Rzeczpospolita.

Отметим, накануне глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января", - сказал Точицкий.

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