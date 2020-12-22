Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19

Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.
Польша может передать Украине вакцину от коронавируса при наличии излишков, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в Польше Михал Дворчик.
"Мы заявили, что если у нас будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", — сказал Дворчик, передает Rzeczpospolita.
Отметим, накануне глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.
"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января", - сказал Точицкий.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.
- 4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Срок получения этой вакцины - конец первого - начало второго квартала 2021 года.