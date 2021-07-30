Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина

В Украине продлят карантин / Reuters

В Украине продлят карантин, который пока действует до 31 августа, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. На какой срок продлят ограничения — в Минздраве пока не знают.

В эфире 1+1 главный санврач подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Так как, если неделю назад в Минздраве фиксировали по три сотни новых случаев, за минувшие сутки цифра заболевших возросла почти до тысячи.

Между тем столичная власть готовится даже уже к возможному локдауну из-за распространения штамма "Дельта". И уже разрабатывает новые пропуска в общественный транспорт. Теперь вместо бумажных, они будут электронные, чтобы избежать подделок.

Ранее Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

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Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.