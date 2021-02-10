Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса

Пузырек с "отравой" обошелся злоумышленнику в 70 долларов. Однако, план не сработал.
В Турции сотрудник автосалона придумал достаточно необычный способ избавиться от своего начальника – мужчина купил слюну у больного коронавирусом и подливал ее боссу в чай. Он надеялся, что начальник заболеет COVID-19 и умрет.
Когда его план не сработал, мужчина решил прибегнуть к открытым угрозам лишить жизни начальника, за что впоследствии поплатился, сообщает LADbible.
О готовящемся плане по заражению коронавирусом владельцу салона Ибрагиму Унверди рассказали другие сотрудники. Злоумышленник якобы купил у зараженного коронавирусом человека пузырек слюны за 70 долларов (1930 гривен).
Унверди так и не выпил чай со слюной больного коронавирусной инфекцией, и, соответственно, не заразился. Сотрудник, у которого "провалился" коварный план, вероятно, был взбешен, потому что перешел к более радикальным действиям – он начал угрожать боссу, что застрелит его.
"Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову", - сообщения примерно такого содержания стал получать Унверди.
В итоге владелец салона обратился в полицию, а его подчиненного задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.
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