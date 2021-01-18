Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19

Шведы хотят испытать на украинцах лекарство против COVID-19 / Фото Reuters

Препарат Rabeximod (Рабексимод), который используют при лечении COVID-19, хотят испытать на гражданах Украины. Биотехнологическая компания Cyxone из Швеции подала заявку на проведение в нашей стране второй фазы клинических испытаний. До этого компания получила разрешение от властей Польши.

В ходе тестирования оценят эффективность и безопасность применения Rabeximod для предотвращения прогрессирования COVID-19 у госпитализированных пациентов и сокращения времени до выздоровления, сказано в сообщении на сайте компании Cyxone.

Отмечается, что тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни, которые нуждаются в кислородной терапии, но не поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Предположительно участие в тестировании возьмут 300 пациентов из Польши, Украины и еще двух европейских стран. Компания уже подала аналогичные заявки в регуляторы Словакии и Венгрии.

Предварительные результаты тестирования препарата Rabeximod компания Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

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