Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19

Тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни.
Препарат Rabeximod (Рабексимод), который используют при лечении COVID-19, хотят испытать на гражданах Украины. Биотехнологическая компания Cyxone из Швеции подала заявку на проведение в нашей стране второй фазы клинических испытаний. До этого компания получила разрешение от властей Польши.
В ходе тестирования оценят эффективность и безопасность применения Rabeximod для предотвращения прогрессирования COVID-19 у госпитализированных пациентов и сокращения времени до выздоровления, сказано в сообщении на сайте компании Cyxone.
Отмечается, что тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни, которые нуждаются в кислородной терапии, но не поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Предположительно участие в тестировании возьмут 300 пациентов из Польши, Украины и еще двух европейских стран. Компания уже подала аналогичные заявки в регуляторы Словакии и Венгрии.
Предварительные результаты тестирования препарата Rabeximod компания Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.
Испытания препаратов от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии - вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- Россия вознамерилась на украинцах испытывать новые возможности своей экспериментальной вакцины против COVID-19, а именно эффект ее комбинации с такой же экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca, заявил глава "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев.
- В России намерены на детях и беременных женщинах проводить испытание вакцины от COVID-19 Спутник V.