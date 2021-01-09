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Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала

9 января 2021, 17:59
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Скандалом вокруг подпольной доставки вакцины от коронавируса заинтересовались израильские силовики.

Вакцин
В Украине разгорелся скандал из-за подпольной вакцинации от коронавируса / Reuters

Скандалом вокруг подпольной доставки вакцины от коронавируса в Украину из Израиля заинтересовались израильские журналисты и силовики.

"В ближайшее время выйдет программа расследование о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться. Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет", - пишет в своем блоге на Корреспонденте политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

"Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся", - добавил Киквидзе.

Как уточняет Telegram-канал Shadow Anonymous, подпольную вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова.

"Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам", - говорится в сообщении.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:

  • Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
  • "Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - рассказали в СБУ.
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