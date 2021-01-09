Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала

В Украине разгорелся скандал из-за подпольной вакцинации от коронавируса / Reuters

Скандалом вокруг подпольной доставки вакцины от коронавируса в Украину из Израиля заинтересовались израильские журналисты и силовики.

"В ближайшее время выйдет программа расследование о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться. Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет", - пишет в своем блоге на Корреспонденте политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

"Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся", - добавил Киквидзе.

Как уточняет Telegram-канал Shadow Anonymous, подпольную вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова.

"Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам", - говорится в сообщении.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: