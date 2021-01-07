Подпольная вакцина от COVID-19: эксперт объяснил суть скандала

В Украине рассказали о нелегальной вакцинации от COVID-19 / Reuters

Член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий прокомментировал скандал вокруг нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, ответственность должна наступить в случае, если вакцина была ввезена для коммерческого использования, что является нарушением законодательства.

"Если она продается и она незарегистрированная, не прошла лабораторный контроль, это является нарушением", - пояснил эксперт.

В то же время он пояснил, что люди могли ввести вакцину от COVID-19 для собственного пользования, однако особенности транспортировки препарата Pfizer BioNTech вызывают вопросы о том, каким образом вакцина попала в Украину.

"С этой вакциной при транспортировке могут возникнуть проблемы, потому что она требует транспортировки при минус 70 градусах. Есть промежуток времени, когда она может быть при более высоких температурах, но должен быть термоконтейнер, который должен содержать соответствующий лед, который надо пронести через пограничников, через таможенников", - добавил Лапий.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: