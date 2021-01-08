Подпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР

В ГБР рассказали о расследовании ситуации с подпольной вакцинацией.
В Государственном бюро расследований отреагировали на сообщения о том, что в Украине подпольно проводят прививки от коронавируса.
В Госбюро расследований уже начали расследование о нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer, сообщили Strana.ua в ГБР.
Как говорится в сообщении, следователи ГБР собирают информацию по данному вопросу и опрашивают свидетелей.
Ранее в израильском Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что вакцина от коронавируса якобы нелегально завозилась в Украину из Израиля.
Израиль опроверг информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.
В израильском министерстве здравоохранения исключили возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.
"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.