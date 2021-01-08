Подпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР

В ГБР занялись подпольной вакцинацией от COVID-19 / Reuters

В Государственном бюро расследований отреагировали на сообщения о том, что в Украине подпольно проводят прививки от коронавируса.

В Госбюро расследований уже начали расследование о нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer, сообщили Strana.ua в ГБР.

Как говорится в сообщении, следователи ГБР собирают информацию по данному вопросу и опрашивают свидетелей.

Ранее в израильском Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что вакцина от коронавируса якобы нелегально завозилась в Украину из Израиля.

Израиль опроверг информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.

В израильском министерстве здравоохранения исключили возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: