Подпольная вакцина от коронавируса: Израиль ответил на обвинения из Украины

В Минздраве Израиля оценили информацию о тайной поставке вакцин от коронавируса для Украины.
В израильском Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что вакцина от коронавируса якобы нелегально завозилась в Украину из Израиля.
Как сообщает BBC News, Израиль опроверг информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.
Спикер израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.
"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.
Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.