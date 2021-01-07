Подпольная вакцина от коронавируса: Израиль ответил на обвинения из Украины

В Минздраве Израиля ответили на обвинения из Украины / Reuters

В израильском Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что вакцина от коронавируса якобы нелегально завозилась в Украину из Израиля.

Как сообщает BBC News, Израиль опроверг информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.

Спикер израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

Читайте такжеСкандал с подпольной вакциной от COVID-19: в КМУ назвали заказчика манипуляции

Читайте такжеПодпольная вакцина от COVID-19: эксперт объяснил суть скандала

Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: