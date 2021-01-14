Подпольная вакцинация от COVID-19: Ляшко высказался насчет скандала с прививками

Вакцина Pfizer требует низкой температуры транспортировки, напомнил Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал скандал вокруг подпольной вакцинации от коронавируса в Украине.
В интервью агентству Интерфакс-Украина он заявил о том, что опубликованная ранее информация о тайной вакцинации в одной из частных клиник является фейком.
"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - сказал он.
Ляшко уверен, что в клинике не происходило никакой вакцинации.
"По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", - сказал он.
Главный санврач подчеркнул, что в Украине комиссия Минздрава проверила частную клинику, которая упоминается в публикациях о подпольной вакцинации.
"По результатам проверок будет проведен отдельный брифинг", - добавил Ляшко.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
- Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
- "Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - рассказали в СБУ.