Подпольная вакцинация от COVID-19: Ляшко высказался насчет скандала с прививками

В Украине разгорелся скандал из-за подпольной вакцинации / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал скандал вокруг подпольной вакцинации от коронавируса в Украине.

В интервью агентству Интерфакс-Украина он заявил о том, что опубликованная ранее информация о тайной вакцинации в одной из частных клиник является фейком.

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - сказал он.

Ляшко уверен, что в клинике не происходило никакой вакцинации.

"По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", - сказал он.

Главный санврач подчеркнул, что в Украине комиссия Минздрава проверила частную клинику, которая упоминается в публикациях о подпольной вакцинации.

"По результатам проверок будет проведен отдельный брифинг", - добавил Ляшко.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: