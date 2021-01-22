Подпольная вакцинация от COVID-19: СМИ узнали, как вакцина Pfizer могла попасть в Украину

Подпольную вакцину от коронавируса могли завезти в Украину из Израиля и Турции - СМИ/ Reuters

Правоохранительные органы проверяют версию, согласно которой нелегальная вакцина от COVID-19 фирмы Pfizer якобы для украинских политиков и чиновников была завезена в Украину двумя самолетами – из Израиля и Стамбула, которые прилетели на территорию страны 30 декабря и 1 января. Препарат могли доставить через Зал официальных делегаций в аэропорту Борисполь.

Как сообщает издание Страна со ссылкой на собственные источники, правоохранители изучают версию о том, что вакцина Pfizer была привезена двумя рейсами из Израиля и Турции. На борту обоих самолетов присутствовали люди, которым в Борисполе был оплачен проход через Зал официальных делегаций якобы неким Романом Гольдманом, которого называют главным организатором нелегальных поставок вакцины Pfizer на территорию страны.

Согласно версии правоохранительных органов, первый рейс прилетел из Израиля (LY 2651 - Тель-Авив - Киев) 30 декабря вместе с Hahmias omri и Carlebach Levi Itzhah. Одному из них проход в Борисполь через Зал официальных делегаций якобы оплатил Гольдман.

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Второй рейс ТК 1255 прибыл из Стамбула 1 января. На борту самолета находился Sasha Israel Meir. Предполагается, что гражданин направлялся в Украину с пересадкой из Израиля.

Издание подчеркивает, что сейчас следствие проверяет сведения о том, что именно этими рейсами вакцина от коронавируса нелегальным способом была доставлена на территорию Украины.

Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине