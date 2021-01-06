В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине

Украина ожидает получения 1,9 млн доз вакцин от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, напомнил Денис Шмыгаль.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил министерству здравоохранения и правоохранительным органам провести проверку сведений о возможном начале подпольной вакцинации от COVID-19 неизвестными препаратами в Украине.
Как сообщил премьер-министр в своем Telegram-канале, он лично выскажется по этому вопросу после того, как будет проведена соответствующая проверка.
"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал Шмыгаль.
Также чиновник добавил, что сейчас Украина ожидает получения 1,9 миллионов доз препарата от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Государство ведет переговоры с производителями препаратов, которые прошли клинические испытания.
"Сейчас ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не станет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Министр здравоохранения Максим Степанов 29 декабря заявлял, что Украина уже в феврале 2021 года должна получить 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. В первую очередь прививку будут делать категориям граждан, которые относятся к группам риска.
- 30 декабря стало известно, что Минздрав заключил договор с китайской компанией Sinovac Biotech на поставки вакцины от коронавируса. Согласно договоренностям, Киев должен получить 1,9 миллионов доз препарата. Примечательно, вакцина Sinovac Biotech еще не прошла третью фазу клинических испытаний.
- 6 января появилась информация, согласно которой в Киеве на базе одной из частных клиник уже неделю проводят кампанию по нелегальной вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, который якобы неофициально завозят на территорию Украины. Стоимость прививки – от 1 до 3 тысяч евро.