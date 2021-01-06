В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине

Информацию о "нелегальной вакцинации" от коронавируса в Киеве проверят МВД и Минздрав - Шмыгаль / УНИАН

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил министерству здравоохранения и правоохранительным органам провести проверку сведений о возможном начале подпольной вакцинации от COVID-19 неизвестными препаратами в Украине.

Как сообщил премьер-министр в своем Telegram-канале, он лично выскажется по этому вопросу после того, как будет проведена соответствующая проверка.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал Шмыгаль.

Также чиновник добавил, что сейчас Украина ожидает получения 1,9 миллионов доз препарата от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Государство ведет переговоры с производителями препаратов, которые прошли клинические испытания.

"Сейчас ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не станет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Вакцинация от COVID-19 в Украине