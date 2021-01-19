Подпольная вакцинация в Киеве: появились подробности

После появления информации о незаконной вакцинации началась проверка, сообщил глава Минздрава.
Точно неизвестно, что подпольная вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 проводилась вакциной Pfizer/BioNTech, доставленной из Израиля.
В киевской клинике, на базе которой якобы проводилась подпольная вакцинация, прошла проверка, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Стране.
Чиновник отметил, что людям, которые сделали одну прививку от коронавируса, понадобится еще один укол, и интересно посмотреть, где они его получат.
"...Если вакцинация была, конечно, очень интересно посмотреть, как эти люди получат вторую дозу вакцины. Где-то в соцсетях прочитал такой комментарий: "Организаторов вакцинации при любых раскладах будут бить", – сказал собеседник.
Подпольная вакцинация в Украине – что нужно знать
- СМИ узнали, что в Киеве на базе клиники Mediland незаконно делали прививки от коронавируса VIP-персонам.
- Позже в Службе безопасности Украины занялась расследованием ввоза на нашу территорию ядовитых или сильнодействующих лекарств под видом вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Автор: Екатерина Присяжнюк