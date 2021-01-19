Подпольная вакцинация в Киеве: появились подробности

Точно неизвестно, что незаконную вакцинацию делали препаратом из Израиля, отметил Максим Степанов / Reuters

Точно неизвестно, что подпольная вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 проводилась вакциной Pfizer/BioNTech, доставленной из Израиля.

В киевской клинике, на базе которой якобы проводилась подпольная вакцинация, прошла проверка, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Стране.

Чиновник отметил, что людям, которые сделали одну прививку от коронавируса, понадобится еще один укол, и интересно посмотреть, где они его получат.

"...Если вакцинация была, конечно, очень интересно посмотреть, как эти люди получат вторую дозу вакцины. Где-то в соцсетях прочитал такой комментарий: "Организаторов вакцинации при любых раскладах будут бить", – сказал собеседник.

Подпольная вакцинация в Украине – что нужно знать