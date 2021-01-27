Появились результаты расследования о подпольной VIP-вакцинации

Появились детали тайной вакцинации от коронавируса в Киеве / Reuters

Министерство здравоохранения Украины провело проверку по поручению премьер-министра, где по информации СМИ проводилась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса.

Как сообщил руководитель Управления лицензирования МОЗ Игорь Слонецкий, в ходе этой проверки никаких нарушений выявлено не было, пишет Страна.

Сообщается, что проверку провели более чем через неделю после первой слухов о незаконной вакцинации VIP-чиновников в Киеве.

"Было поручение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 12 января о возможном проведении вакцинации от коронавируса, которая могла иметь признаки противоправных действий. Для выяснения этих фактов 13-го января министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о внеплановой проверке клиники. В соответствии с этим приказом была создана комиссия, которая вышла на объект утром 14-го января. По результатам проверки не установлено фактов, которые бы подтверждали информацию, изложенную в СМИ о проведении вакцинации от коронавируса", – сообщил Игорь Слонецкий.

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По его словам, в клинике отсутствует кабинет прививок, в помещении для хранения лекарственных средств нет никаких вакцин. Также в клинике не обнаружили специализированного оборудования для транспортировки и хранения вакцин.

"Представители клиники были удивлены нашим вопросам и стоят на том, что не проводилась ни закупка, ни транспортировка, ни хранение, ни использование любых вакцин", – уточнил Слонецкий.

Напомним, о подпольной вакцинации от коронавируса стало известно еще 5 января. На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил правоохранителям и МОЗ проверить клинику, в которой якобы проводились прививки. Однако соответствующее поручение МОЗ получил только 12-го января.

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