Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19

В очереди на вакцинацию стоит 100 тысяч украинцев / Reuters

В лист ожидания на вакцинацию от коронавируса по состоянию на среду, 3 марта, уже записалось 100 тысяч украинцев. Большая часть граждан воспользовалась приложением Дія.

"87 тысяч записались через приложение Дія, 9,9 тысяч - через портал Дія, 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра Минздрава", - сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он добавил, что данная услуга доступна онлайн с 1 марта.

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