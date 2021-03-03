Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19

Запись на вакцинацию от коронавируса стартовала с понедельника, 1 марта. Большая часть украинцев записывается через приложение Дія.
В лист ожидания на вакцинацию от коронавируса по состоянию на среду, 3 марта, уже записалось 100 тысяч украинцев. Большая часть граждан воспользовалась приложением Дія.
"87 тысяч записались через приложение Дія, 9,9 тысяч - через портал Дія, 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра Минздрава", - сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Он добавил, что данная услуга доступна онлайн с 1 марта.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
- 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
- По состоянию на утро 3 марта, в Украине привито от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (620 прививок).
Автор: Екатерина Трохимчук