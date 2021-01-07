"Подтасовки и манипуляции": эксперт разнес официальную статистику по COVID-19

Єксперт оценил статистику по COVID-19 в Украине / Фото Reuters

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин прокомментировал ситуацию вокруг официальной статистики по заболеванию коронавирусом в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, с средины декабря 2020 года происходит манипулирование статистическими данными.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация является следствием политического давления на систему здравоохранения.

"В регионах идет подтасовка данных, откуда они и идут на национальный уровень. Ковид нам показал, что когда нет системы эпиднадзора, каждый руководитель на месте понял, что может написать такие цифры, которые бы устраивали всех, чтобы не было лишней головной боли", - добавил Александрин.

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