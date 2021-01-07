"Подтасовки и манипуляции": эксперт разнес официальную статистику по COVID-19

В Украине происходит манипулирование статистическими данными, уверен Андрей Александрин.
Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин прокомментировал ситуацию вокруг официальной статистики по заболеванию коронавирусом в Украине.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, с средины декабря 2020 года происходит манипулирование статистическими данными.
В то же время эксперт обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация является следствием политического давления на систему здравоохранения.
"В регионах идет подтасовка данных, откуда они и идут на национальный уровень. Ковид нам показал, что когда нет системы эпиднадзора, каждый руководитель на месте понял, что может написать такие цифры, которые бы устраивали всех, чтобы не было лишней головной боли", - добавил Александрин.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 567 человек; умерли 148 человек, выздоровели 11 тыс. 316 человек.
- За сутки было сделано 54 тыс. 438 тестов (в частности методом ПЦР - 37 тыс. 287, методом ИФА - 17 тыс. 151).
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 099 тыс. 493 человека; выздоровели - 773 тыс. 214 человек; умерли - 19 тыс. 505.
- Проведено ПЦР-тестирований - 5 млн 717 тыс. 403.
- За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.