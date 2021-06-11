Поехали: в Украине на выходных будут работать уже более 50 центров вакцинации

В Украине на выходных будут работать уже более 50 центров вакцинации / УНИАН

12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.

Как сообщили в Минздраве, в них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дию" или через контакт-центр Минздрава.

Планируется работа: в Днепропетровской области - 13 центров, во Львовской - 8, в Одесской - 7, в Полтавской - 5, в Херсонской и Киевской по 3, в Черновицкой и Хмельницкой по 2, по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской и в Киеве.

На сайте Минздрава можно посмотреть адреса центров.

Прививки украинцам будут делать вакциной от коронавируса CoronaVac / Sinovac Biotech.

Напомним, в субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.