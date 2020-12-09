Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт

В условиях пандемии COVID-19 самолет – самый безопасный транспорт, поделился эпидемиолог / Reuters

Глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин сообщил, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 самый безопасный общественный транспорт – самолет, поскольку там наилучшая вентиляция.

В Украине достаточно хорошая вентиляция в поездах Интерсити, рассказал врач в интервью Главреду.

Собеседник добавил, что пассажиров можно транспортировать без риска, если соблюдены дистанция, масочный режим и обеспечена рассадка в шахматном порядке.

"…Транспорт, как и любые другие объекты, объясняется с точки зрения инфекционной безопасности. В частности, нас интересует качество или наличие механической вентиляции. Если мы говорим, например, о самолетах, то там самая лучшая вентиляция из всего транспорта…", – заявил эксперт.

Ранее главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал места, в которых есть самая большая вероятность заразиться коронавирусом.

Медик предупредил, что COVID-19 можно подхватить в местах скопления людей, в частности в общественном транспорте.

Пандемия коронавируса и карантин в Украине

Из-за COVID-19 в мире пандемию объявили с марта, было ограничено международное сообщение. Из-за коронавируса в Украине с 11 марта начал действовать карантин.

В октябре Кабмин решил, что карантинные меры должны оставаться в силе до конца 2020 года.