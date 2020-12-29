Похож на британский штамм COVID-19: ученые обнаружили еще один вирус-"мутант"

Новый коронавирус-"мутант" нашли в Италии / Reuters

Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

Глава ассоциации вирусологов страны, профессор микробиологии Арнальдо Карузо сообщил, что мутацию выявили случайно, передает La Repubblica. Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом.

Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичен ему", – отметил Карузо.

Итальянская мутация коронавируса – что известно:

"Итальянский" COVID-19 имеет несколько точек мутации в белке Spike. Как и в Великобритании, вирус из Италии также мутировал в нервном центре взаимодействия Spike с клеточным рецептором (в положении 501). Но в отличие от британской разновидности, итальянский вариант также имеет вторую мутацию в положении 493.

По предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против итальянского штамма коронавируса COVID-19.

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Вирус-"мутант" в Германии

Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре, пишет Die Welt. Мутировавший коронавирус обнаружили у пожилого мужчины, который впоследствии умер. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результаты исследования.

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