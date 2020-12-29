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Похож на британский штамм COVID-19: ученые обнаружили еще один вирус-"мутант"

29 декабря 2020, 07:37
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Новую мутацию коронавируса выявили в Италии.

коронавирус
Новый коронавирус-"мутант" нашли в Италии / Reuters

Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

Глава ассоциации вирусологов страны, профессор микробиологии Арнальдо Карузо сообщил, что мутацию выявили случайно, передает La Repubblica. Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом.

Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичен ему", – отметил Карузо.

Итальянская мутация коронавируса – что известно:

"Итальянский" COVID-19 имеет несколько точек мутации в белке Spike. Как и в Великобритании, вирус из Италии также мутировал в нервном центре взаимодействия Spike с клеточным рецептором (в положении 501). Но в отличие от британской разновидности, итальянский вариант также имеет вторую мутацию в положении 493.

По предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против итальянского штамма коронавируса COVID-19.

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Вирус-"мутант" в Германии

Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре, пишет Die Welt. Мутировавший коронавирус обнаружили у пожилого мужчины, который впоследствии умер. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике Шарите подтвердила результаты исследования.

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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.

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