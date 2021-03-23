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Полицейские признались, будут ли штрафовать людей без масок

23 марта 2021, 18:29
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Кабмин ужесточил правила карантина в красной зоне и обязал украинцев носить маски на улице и в парках. Будут ли нарушители платить штрафы рассказали колы.

карантин,маска
Полиция не будет штрафовать граждан без маски / Reuters

Сегодня Кабмин ужесточил правила карантина в красной зоне и обязал граждан носить защитные маски в парках и на улицах. В связи с этим, в Нацполиции заверили, что не будут штрафовать людей, которые будут нарушать эти требования, а будут проводить профилактическую работу, сообщил источник в Национальной полиции.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму - 17 тысяч гривен, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", - отметил он.

Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

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Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.

Карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

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