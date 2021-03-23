Полицейские признались, будут ли штрафовать людей без масок

Кабмин ужесточил правила карантина в красной зоне и обязал украинцев носить маски на улице и в парках. Будут ли нарушители платить штрафы рассказали колы.
Сегодня Кабмин ужесточил правила карантина в красной зоне и обязал граждан носить защитные маски в парках и на улицах. В связи с этим, в Нацполиции заверили, что не будут штрафовать людей, которые будут нарушать эти требования, а будут проводить профилактическую работу, сообщил источник в Национальной полиции.
Как рассказал собеседник агентства, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.
"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму - 17 тысяч гривен, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", - отметил он.
Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.
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Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.
Карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля. На период действия противоэпидемиологических мероприятий в столице запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания и учреждений культуры.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- Общественный транспорт в Киеве будет работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.
- Продолжит работу и метро. Однако вход на некоторые станции в Киеве может быть ограничен утром и вечером в час пик. Это связано с необходимостью не допустить большого скопления людей.