Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС

В Украине сокращается количество тестов на коронавирус, считает Борислав Береза.
В Украине существует серьезная проблема со статистическими показателями заболеваемости COVID-19. Количество тестов снижается, тогда как в европейских государствах их число растет. В ближайшее время украинцы могут столкнуться с рядом неудобств при въезде в страны Евросоюза, так как Европа не доверяет украинским данным.
Как заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза в эфире телеканала Украина 24, в стране присутствуют проблемы со статистикой, которая может не соответствовать реальной картине заболеваемости. Показатели нельзя сравнить с данными других стран, так как в Украине проводится мало тестов на коронавирус, а в Европе их число постоянно возрастает.
"Когда говорят, что у нас проблема со статистикой, я согласен на 100%. Во-первых, она не репрезентативна. Мы не можем ее коррелировать с количеством тестов, которые проводятся в других странах. Когда в Европе проводится огромное количество тестов, а в Украине оно постоянно сокращается, при этом мы видим, что ПЦР-тесты - лишь часть от проводимых, тогда сомнителен и результат", - отметил политик.
По его словам, в рамках одной из встреч в прошлом году в Вене политики прямо заявили, что не доверяют украинской статистике, так как ее нельзя подтвердить официально. Показателям других государств доверяют, тогда как украинской статистике – нет. В связи с этим украинцы могут столкнуться с проблемой въезда на территорию стран Евросоюза, где проводится вакцинация.Читайте такжеПаспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам
"Статистика других стран воспринимается Европой, а наша – фейковая. Это проблема, потому что в ближайшее время мы можем столкнуться с проблемой пересечения границ в те страны, которые проведут вакцинацию, потому что они не будут знать, что у нас происходит действительно", - подчеркнул Береза.
Коронавирус новости
- По данным на субботу, 30 января, на территории Украины было зафиксировано 1 216 278 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 4685 новых случаев COVID-19.
- Количество проведенных тестов за 24 часа – 41 781.
- В связи с дискуссией о появлении так называемых COVID-паспортов (документов, подтверждающих прохождение вакцинации, - ред.), главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что такие документы будут выдаваться украинцам в рамках международных норм в случае, если их будут требовать страны, в которые отправляются украинские граждане.