Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС

Украинцы могут столкнуться с проблемами въезда в страны ЕС из-за недостоверной статистики заболеваемости COVID-19 в Украине - политик / УНИАН

В Украине существует серьезная проблема со статистическими показателями заболеваемости COVID-19. Количество тестов снижается, тогда как в европейских государствах их число растет. В ближайшее время украинцы могут столкнуться с рядом неудобств при въезде в страны Евросоюза, так как Европа не доверяет украинским данным.

Как заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза в эфире телеканала Украина 24, в стране присутствуют проблемы со статистикой, которая может не соответствовать реальной картине заболеваемости. Показатели нельзя сравнить с данными других стран, так как в Украине проводится мало тестов на коронавирус, а в Европе их число постоянно возрастает.

"Когда говорят, что у нас проблема со статистикой, я согласен на 100%. Во-первых, она не репрезентативна. Мы не можем ее коррелировать с количеством тестов, которые проводятся в других странах. Когда в Европе проводится огромное количество тестов, а в Украине оно постоянно сокращается, при этом мы видим, что ПЦР-тесты - лишь часть от проводимых, тогда сомнителен и результат", - отметил политик.

По его словам, в рамках одной из встреч в прошлом году в Вене политики прямо заявили, что не доверяют украинской статистике, так как ее нельзя подтвердить официально. Показателям других государств доверяют, тогда как украинской статистике – нет. В связи с этим украинцы могут столкнуться с проблемой въезда на территорию стран Евросоюза, где проводится вакцинация.Читайте такжеПаспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам

"Статистика других стран воспринимается Европой, а наша – фейковая. Это проблема, потому что в ближайшее время мы можем столкнуться с проблемой пересечения границ в те страны, которые проведут вакцинацию, потому что они не будут знать, что у нас происходит действительно", - подчеркнул Береза.

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