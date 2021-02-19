Политик объяснил, почему в Украине провалилась "спецоперация вакцинация"

Дата старта прививочной кампании пока что точно неизвестна / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине переносится, потому что вакцины по факту в стране нет. Бизнесмен и политик Алексей Давиденко считает, что власти точно не знают, когда препарат будет отгружен, поэтому точную дату начала прививочной кампании боятся называть.

"Кроме того, я практически убежден – раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет", - сказал Давиденко Главреду.

Политик предположил, что, наверное, есть протокол о намерениях, может быть есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину.

"Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали", - считает Давиденко.

По его словам, реально вакцинация от коронавируса в Украине может начаться не раньше первых чисел марта.

"И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с Минздравом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз Пфайзера, ограниченное количество АстраЗенеки и условный миллион доз китайской вакцины. То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос – "Почему ему, а не мне?". Вакцинация в Украине – настоящая спецоперация", - отметил он.

Давиденко также озвучил свое мнение, почему в Украине возникло столько проблем с поставками вакцины от COVID-19.

"Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на "откатах", что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это "забили", - считает бизнесмен и политик.

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