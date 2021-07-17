УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо

17 июля 2021, 01:12
Прослушать новость
Остановить

Тех, кто не болел коронавирусом, нужно привить. Но у нас все сводится к тому, что делать прививку от COVID-19 первыми бегут те, кому нужен сертификат.

коронавирус
Если в Украине дойдет до обязательной вакцинации, то ни к чему хорошему это не приведет / Reuters

В Украине вряд ли введут обязательную вакцинацию от коронавируса. И на это есть ряд причин.

Как рассказала Главреду вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко, в Украине нет четко выписанной стратегии того, сколько людей прививать, когда прививаться и прививать ли тех, кто переболел и только недавно выздоровел. Кроме того, у многих людей есть противопоказания к прививкам из-за аллергии и т.д.

"Все эти рассуждения о вакцинации – шараханье из стороны в сторону. Потому что переболевших прививать нельзя, по крайней мере, до понимания того, как будет справляться естественный иммунитет – пока этот вопрос мало изучен, так как прошло слишком мало времени", - объяснила вирусолог.

Мироненко считает, что если в Украине дойдет до обязательной вакцинации, то ни к чему хорошему это не приведет.

"Насколько мне известно, преподавателям уже угрожают вплоть до увольнения за отказ от прививки, хотя это глупо, если ты переболел. То же самое и с медиками (…) В таком случае есть риск увольнений, из-за чего в больницах некому будет работать, а соответственно, и лечить людей", - отметила она.

Реклама

При этом вирусолог считает, что тех, кто не болел коронавирусом, нужно привить.

"У нас же все сводится к тому, что прививаться первыми бегут те, кому нужен сертификат. Поэтому принудительная вакцинация – это полнейшая глупость", - считает эксперт.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По данным Минздрава на утро 16 июля, за минувшие сутки прививку от коронавируса получило рекордное число граждан - 117 376 человек. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.
  • С начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу - 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.
  • Министерство здравоохранения начало использование антикоронавирусной мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации. Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
  • На Харьковщине при доставке испортили более 9 тысяч вакцин от коронавируса Pfizer.
  • Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
коронавирус Алла Мироненко новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делатьМагнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потокуУдар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Гороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денегГороскоп на 14 июля 2021 всех знаков Зодиака: покровительство доброй силы и потеря денег Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах ЗападаТяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада

Последние новости

02:16

Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию

01:37

Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

01:12

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо Видео

00:51

Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса Видео

00:19

Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

Реклама
16 июля, пятница
23:58

Врач рассказала, от каких болезней защищает черника Видео

23:23

Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака Видео

22:55

Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев Видео

22:35

Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

22:32

"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Видео

21:53

На Украину налетит мощная гроза с ураганом Видео

21:22

Недостаточно клетчатки: какие сигналы подает ваше тело Видео

21:13

Родителям грозит тюрьма: в Польше трагически погиб двухлетний украинец Видео

20:41

Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки Видео

20:27

Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Видео

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

Реклама
18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

18:48

СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США Видео

18:43

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

18:35

Август будет "адским": синоптики назвали дату самой опасной жары Видео

18:28

В Мариуполе стартует строительство горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника"

18:27

Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

18:05

Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод Видео

17:40

Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

17:38

Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах Видео

17:37

"Большая стройка": в Одессе начала принимать самолеты новая взлетно-посадочная полоса

17:25

Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

17:21

В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь Видео

17:11

На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом Видео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

16:49

Поврежденный отрезок трассы Киев-Одесса отремонтируют до 3 августа - Кубраков

16:38

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни Видео

16:36

Россия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару Видео

16:31

В Сети появились первые отзывы на фильм Отряд самоубийц 2

16:11

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

15:58

Сколько пить воды, когда пекло на улице: врачи дали ответ Видео

Реклама
15:44

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

15:41

Что нужно есть, чтобы стареть быстрее: три продукта Видео

15:34

Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери Видео

15:28

"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

15:27

Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов Видео

15:12

Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД мнение

15:10

На Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды Видео

14:55

Холостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди Видео

14:51

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

14:50

Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять