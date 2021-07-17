"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо

Если в Украине дойдет до обязательной вакцинации, то ни к чему хорошему это не приведет / Reuters

В Украине вряд ли введут обязательную вакцинацию от коронавируса. И на это есть ряд причин.

Как рассказала Главреду вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко, в Украине нет четко выписанной стратегии того, сколько людей прививать, когда прививаться и прививать ли тех, кто переболел и только недавно выздоровел. Кроме того, у многих людей есть противопоказания к прививкам из-за аллергии и т.д.

"Все эти рассуждения о вакцинации – шараханье из стороны в сторону. Потому что переболевших прививать нельзя, по крайней мере, до понимания того, как будет справляться естественный иммунитет – пока этот вопрос мало изучен, так как прошло слишком мало времени", - объяснила вирусолог.

Мироненко считает, что если в Украине дойдет до обязательной вакцинации, то ни к чему хорошему это не приведет.

"Насколько мне известно, преподавателям уже угрожают вплоть до увольнения за отказ от прививки, хотя это глупо, если ты переболел. То же самое и с медиками (…) В таком случае есть риск увольнений, из-за чего в больницах некому будет работать, а соответственно, и лечить людей", - отметила она.

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При этом вирусолог считает, что тех, кто не болел коронавирусом, нужно привить.

"У нас же все сводится к тому, что прививаться первыми бегут те, кому нужен сертификат. Поэтому принудительная вакцинация – это полнейшая глупость", - считает эксперт.

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