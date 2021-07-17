"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо

Тех, кто не болел коронавирусом, нужно привить. Но у нас все сводится к тому, что делать прививку от COVID-19 первыми бегут те, кому нужен сертификат.
В Украине вряд ли введут обязательную вакцинацию от коронавируса. И на это есть ряд причин.
Как рассказала Главреду вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко, в Украине нет четко выписанной стратегии того, сколько людей прививать, когда прививаться и прививать ли тех, кто переболел и только недавно выздоровел. Кроме того, у многих людей есть противопоказания к прививкам из-за аллергии и т.д.
"Все эти рассуждения о вакцинации – шараханье из стороны в сторону. Потому что переболевших прививать нельзя, по крайней мере, до понимания того, как будет справляться естественный иммунитет – пока этот вопрос мало изучен, так как прошло слишком мало времени", - объяснила вирусолог.
Мироненко считает, что если в Украине дойдет до обязательной вакцинации, то ни к чему хорошему это не приведет.
"Насколько мне известно, преподавателям уже угрожают вплоть до увольнения за отказ от прививки, хотя это глупо, если ты переболел. То же самое и с медиками (…) В таком случае есть риск увольнений, из-за чего в больницах некому будет работать, а соответственно, и лечить людей", - отметила она.
При этом вирусолог считает, что тех, кто не болел коронавирусом, нужно привить.
"У нас же все сводится к тому, что прививаться первыми бегут те, кому нужен сертификат. Поэтому принудительная вакцинация – это полнейшая глупость", - считает эксперт.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По данным Минздрава на утро 16 июля, за минувшие сутки прививку от коронавируса получило рекордное число граждан - 117 376 человек. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.
- С начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу - 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.
- Министерство здравоохранения начало использование антикоронавирусной мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации. Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
- На Харьковщине при доставке испортили более 9 тысяч вакцин от коронавируса Pfizer.
- Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.