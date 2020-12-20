Полной эффективности не ждите: врач оценила риски вакцины от коронавируса

Врач спрогнозировала, когда Украина получит вакцину от COVID-19 / Reuters

Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк прокомментировала ситуацию вокруг перспектив получения Украиной вакцины от коронавируса.

В эфире телеканала Украина 24 она подчеркнула, что Украина получит вакцину против коронавируса COVID-19 не ранее весны 2021 года.

Говоря об эффективности вакцин от коронавируса, врач провела парралели с вакциной от гриппа.

"Если мы прививаемся определенным штаммом, соответственно, мы этими штаммами не заболеем. Производитель каждой вакцины будет нам говорить, сколько длится иммунитет, сколько он формируется и какая эффективность. 100% эффективности мы, конечно же, не ждем. Где-то около 2 недель формируется иммунитет после вакцинации от респираторных заболеваний, думаю, в этих рамках будет и с COVID-19". - говорит она.

Также эпидемиолог отметила, что в связи с новогодними праздниками возникла "просто масса дополнительных рисков".

"Мне кажется, карантин сейчас достаточно лояльный, и локдауном его точно не назовешь. Я не вижу оснований расслабляться... Мы могли бы организовать праздники жестче, но было принято такое решение, значит, живем по этому сценарию, но это создаст дополнительные риски, однозначно", - добавила Сояк.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

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В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины: