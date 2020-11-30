Полный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз

В Украине могут ввести локдаун / УНИАН

Вопрос введения тотального карантина в Украине будет решаться на заседании Кабинета министров в конце этой недели или на следующей неделе, заявила народный депутат от фракции Слуги народа Евгения Кравчук.

В эфире Апостроф Live она подчеркнула, что речь идет о способности медицинской системы лечить больных, а любые ограничительные меры надо внедрять, пока еще не наступил коллапс.

"Поэтому с точки зрения экономики, обычно локдаун лучше вводить в конце декабря, когда в целом падает экономическая активность. Ведь больше людей находятся в каких-то отпусках", - пояснила она.

При этом она считает, что в Украине будет довольно сложно ввести локдаун и для транспорта, потому что это фактически определенный коллапс.

"Транспорт - это объект критической инфраструктуры. И если мы не говорим, что все полностью прекращают работу, то каким-то образом людям нужно будет на эту работу выезжать. То есть это достаточно сложная система специальных пропусков", - добавила она.

В свою очередь нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев поддержал мнение главы МВД Арсена Авакова относительно немедленного введения полного локдауна в стране.

Читайте такжеВ Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдаунаГетманцев считает, что удар по экономике будет в любом случае и с этим надо смириться. Но если ввести локдаун на новогодние праздники, то предприниматели потеряют значительную прибыль, пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Если бы я принимал решение, то руководствовался не тем, как угодить той или другой группе, а как это будет лучше в ситуации с противодействием эпидемии. Всем не угодишь, что лишний раз доказало введение карантина выходного дня, когда правительство пыталось найти компромисс, но никому не угодило", - резюмировал Гетманцев.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поэтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.

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