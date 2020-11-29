"Полный локдаун": в Слуге народа назвали дату ужесточения карантина

Решение о локдауне принято Кабинетом министров, сообщил Александр Дубинский.
В Украине полный локдаун из-за эпидемии коронавируса планируется ввести с 24 декабря.
Об этом народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский написал в своем Facebook.
По его словам, соответствующее решение было принято Кабинетом министров. "Слуга народа" уточнил, что локдаун будет действовать до 15 января 2021 года.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал Дубинский.
Отметим, что других подробностей нардеп от Слуги народа не сообщил.
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Ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поєтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
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Локдаун это:
- Протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости.
- Локдаун обычно запрещает людям свободно посещать или оставлять определенную зону.
- Во время локдауна действует режим изоляции населения, ограничивается свобода передвижений и действий в пределах определенной зоны.