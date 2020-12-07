Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях

В Украине готовят ужесточение карантина / УНИАН

Правительство рассматривает возможность введения полного локдауна в январе из-за того, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом будет для экономики менее болезненным, чем их введение немедленно.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопрос, почему правительство намерено ввести жесткий карантин именно в первых числах января следующего года.

Представитель Кабмина напомнил, что показателями для введения жесткого карантина является наличие свободных коек в больницах и врачей, которые эти койки могут обслуживать.

"Карантин выходного дня позволил не просто сбить волну, а стабилизировать определенное количество заболеваний, одновременно за три недели ввести дополнительное количество коек, дооборудованных кислородом. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. Чем жестче они будут - тем труднее будет из них выходить", - заявил он.

По словам министра Кабмина, совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом будет для экономики менее болезненным, чем их введение немедленно.

Комментируя уменьшение количества больных в стране Немчинов добавил, что идет проседание тестирования в выходные.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о работе над перечнем новых карантинных ограничений. По его словам, полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря.

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