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Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях

7 декабря 2020, 12:32
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Олег Немчинов назвал главные показатели для введения жестокого карантина.

Карантин
В Украине готовят ужесточение карантина / УНИАН

Правительство рассматривает возможность введения полного локдауна в январе из-за того, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом будет для экономики менее болезненным, чем их введение немедленно.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопрос, почему правительство намерено ввести жесткий карантин именно в первых числах января следующего года.

Представитель Кабмина напомнил, что показателями для введения жесткого карантина является наличие свободных коек в больницах и врачей, которые эти койки могут обслуживать.

"Карантин выходного дня позволил не просто сбить волну, а стабилизировать определенное количество заболеваний, одновременно за три недели ввести дополнительное количество коек, дооборудованных кислородом. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. Чем жестче они будут - тем труднее будет из них выходить", - заявил он.

По словам министра Кабмина, совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом будет для экономики менее болезненным, чем их введение немедленно.

Комментируя уменьшение количества больных в стране Немчинов добавил, что идет проседание тестирования в выходные.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о работе над перечнем новых карантинных ограничений. По его словам, полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
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