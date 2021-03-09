Половина Украины близка к красной зоне карантина – Шмыгаль

В то же время ситуация в Прикарпатье стабилизирована, заверил Шмыгаль со ссылкой на данные Минздрава.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти 10 регионов, которые пока находятся в оранжевой зоне, подошли к опасному рубежу. Таким образом, учитывая те области, что уже находятся в красной зоне, за красной линией может оказаться больше половины украинских территорий.
"Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – цитирует пресс-служба Офиса президента Шмыгаля.
В то же время ситуация в Прикарпатье стабилизирована, заверил Шмыгаль со ссылкой на данные Минздрава.
Он напомнил, что в Украине сегодня продолжает действовать адаптивный карантин. Пока что в красной зоне находятся Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области.
Напомним, по данным Министерства здравоохранения на 9 марта, в "оранжевой" зоне находятся:
- Киев;
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область.
Карантин в Украине: новости
- В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.
- В Закарпатской области для сотрудников критической инфраструктуры организуют маршруты спецперевозок в рамках мероприятий красной зоны карантина.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;