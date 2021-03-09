Половина Украины близка к красной зоне карантина – Шмыгаль

Карантин в Украине: сколько областей близки к красной зоне / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти 10 регионов, которые пока находятся в оранжевой зоне, подошли к опасному рубежу. Таким образом, учитывая те области, что уже находятся в красной зоне, за красной линией может оказаться больше половины украинских территорий.

"Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – цитирует пресс-служба Офиса президента Шмыгаля.

В то же время ситуация в Прикарпатье стабилизирована, заверил Шмыгаль со ссылкой на данные Минздрава.

Он напомнил, что в Украине сегодня продолжает действовать адаптивный карантин. Пока что в красной зоне находятся Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения на 9 марта, в "оранжевой" зоне находятся:

Киев;

Винницкая область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область.

Карантин в Украине: новости

В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.

Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.

В Закарпатской области для сотрудников критической инфраструктуры организуют маршруты спецперевозок в рамках мероприятий красной зоны карантина.