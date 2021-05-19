Польша собралась вакцинировать украинских заробитчан еще на границе

Прививку будут делать препаратом от Johnson&Johnson.
В Польше обещают прямо на границе вакцинировать от коронавируса украинцев, которые едут на работу. Прививку будут делать препаратом от Johnson&Johnson.
В то же время сроки реализации этой программы пока не обозначены, пишет Wirtualna Polska.
Вакцина Johnson&Johnson была выбрана по той причине, что для вакцинации этим препаратом достаточно одной дозы – а не несколько через разные промежутки времени. Вакцина уже заказана – в данный момент Польша ожидает доставки нужной партии.
"Никому не требуется разрешение на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу", – уточнил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.
Коронавирус и вакцинация: новости
- По состоянию на 19 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 138 жителей страны. В том числе госпитализированы 2 269 человек; выписали из больниц 3 174 пациента; летальных случаев - 227, выздоровели 17 102 человека.
- Врач объяснил, почему вакцинацию от COVID-19 нужно срочно ускорить. Вакцинация от коронавируса, которая происходит на данный момент в Украине, не выдерживает никакой критики. Процесс необходимо ускорить.
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.
Автор: Диана Беловодская