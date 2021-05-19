Польша собралась вакцинировать украинских заробитчан еще на границе / УНИАН

В Польше обещают прямо на границе вакцинировать от коронавируса украинцев, которые едут на работу. Прививку будут делать препаратом от Johnson&Johnson.

В то же время сроки реализации этой программы пока не обозначены, пишет Wirtualna Polska.

Вакцина Johnson&Johnson была выбрана по той причине, что для вакцинации этим препаратом достаточно одной дозы – а не несколько через разные промежутки времени. Вакцина уже заказана – в данный момент Польша ожидает доставки нужной партии.

"Никому не требуется разрешение на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу", – уточнил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

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