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Польша ужесточает правила въезда: о чем нужно знать заробитчанам

29 марта 2021, 21:05
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Карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не раньше чем за 48 часов до въезда.

Польша,флаг
Польша ужесточает правила въезда в страну / УНИАН

С завтрашнего дня, 30 марта, Польша вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран Шенгенской зоны, заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала, сообщает RMF24.

Карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не раньше чем за 48 часов до въезда.

Для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

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"Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией - стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста", - пояснил представитель правительства.

С субботы и в течение двух недель в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости Covid-19.

Детские сады и ясли, а также салоны красоты и парикмахерские закрыты. Правительство решило не закрывать церкви в рамках последнего усиление ограничений. Правительство решило только снизить предел верующих, которые могут одновременно находиться в церквях.

ДТП в Польше 6 марта ‒ о чем ранее сообщал Главред:

  • Украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП в ночь на 6 марта на польской автостраде А4.
  • В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.
  • В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
  • Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.
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