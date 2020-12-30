​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал

После прививки от коронавируса скончался еще один человек.
В Швейцарии после начала вакцинации скончался пожилой человек, которому сделали прививку разработанную Pfizer/BioNTech.
Как сообщает Reuters, пол погибшего или погибшей не указывается, однако известно ему или ей был 91 год, а также он или она страдал (-ла) от нескольких заболеваний уже до приема вакцины. Сколько времени прошло между инъекцией и смертью, также не уточняется.
Однако швейцарский фармрегулятор swissmedic заявил, что "связь между смертью и вакциной от COVID-19 крайне маловероятна". К тому же, в свидетельстве о смерти умершего или умершей была указана "естественная причина смерти".
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В Pfizer выразили свои соболезнования семье погибшего, однако отметили, что "серьезные побочные эффекты, в том числе смерти, не связанные с вакциной, вероятно, будут происходить с такой же частотой, как и среди пожилых людей и лиц из группы риска в целом".
Отметим, в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.