​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал

В Швейцарии после вакцины от коронавируса умер пациент / Reuters

​В Швейцарии после начала вакцинации скончался пожилой человек, которому сделали прививку разработанную Pfizer/BioNTech.

Как сообщает Reuters, пол погибшего или погибшей не указывается, однако известно ему или ей был 91 год, а также он или она страдал (-ла) от нескольких заболеваний уже до приема вакцины. Сколько времени прошло между инъекцией и смертью, также не уточняется.

Однако швейцарский фармрегулятор swissmedic заявил, что "связь между смертью и вакциной от COVID-19 крайне маловероятна". К тому же, в свидетельстве о смерти умершего или умершей была указана "естественная причина смерти".

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В Pfizer выразили свои соболезнования семье погибшего, однако отметили, что "серьезные побочные эффекты, в том числе смерти, не связанные с вакциной, вероятно, будут происходить с такой же частотой, как и среди пожилых людей и лиц из группы риска в целом".

Отметим, в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.

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